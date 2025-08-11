Лабубу стала помогать мошенникам красть у россиян деньги

В сети была выявлена новая мошенническая схема, активно использующая бренд популярной игрушки Labubu, также известной в России как Лабубу. Злоумышленники создают фишинговые сайты, которые предлагают пользователям бесплатное получение криптовалюты Labubu, а затем под предлогом проверки права на участие в раздаче этой криптовалюты похищают ее из привязанных кошельков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе специализирующейся на информационной безопасности компании F6.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 зафиксировали, что данный сценарий обмана нацелен на владельцев криптовалюты. Специалисты F6 обнаружили ресурсы, предлагающие пользователям бесплатную раздачу (AirDrop) мем-токена Labubu. Хотя такой токен действительно существует, выявленные сайты не имеют к нему никакого отношения.

Когда потенциальная жертва пытается получить обещанный AirDrop, фейковый сайт активирует официальное расширение криптокошелька, установленного в браузере пользователя, и запрашивает разрешение на его подключение.

Как поясняют аналитики F6, такие ресурсы не занимаются бесплатной раздачей токенов, а преследуют цель обмана пользователей и кражи их криптовалюты. Согласие на подключение позволяет злоумышленникам получить информацию о балансе и истории операций криптокошелька. Опираясь на эти данные, сайт либо уведомит пользователя о несоответствии аккаунта требованиям (если средств нет), либо запросит дополнительные разрешения, после чего большая часть или все средства с криптокошелька будут переведены на счета мошенников.