Новый налоговый вычет обещают россиянам

Людям хотят дать скидку на аренду жилья, сообщает ИА DEITA.RU.

В России обсуждают введение 13-процентного налогового вычета при оплате договора по аренде жилья. Сделка должна быть подтверждена официальными документами.

Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой она автора идеи, сенатора РФ Айрата Гибатдинова, речь идет о вычете в 13 процентов, который будет возможно получить только при заключении договора об аренде жилья.

Вычет должен быть ограничен суммой в 70 тысяч рублей. Если инициатива получит поддержку, то авторы рассчитывают на внесение законопроекта уже в ближайшую сессию.

Также обсуждается расширение такой поддержки на социально уязвимые категории граждан. Инициатива находится только на этапе разработки.

Как уточняет сенатор, обычные люди в принципе не могут позволить себе приобрести недвижимость. Поэтому со временем можно подумать, чтобы такой налоговый вычет при аренде квартиры мог бы распространяться на другие категории граждан РФ.