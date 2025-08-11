Богатые россияне не считают себя богатыми

Почти две трети (59%) россиян из верхнего дециля — 10% наиболее состоятельных жителей страны — оценивают свое положение как среднее. Медианный доход этой группы составляет 180 тысяч ₽ в месяц на человека, при этом богатством они считают 500 тысяч ₽. У большинства (64%) есть ощущение, что их доходы не дотягивают до этого уровня.

Большинство опрошенных (73%) видят рост неравенства, чаще всего указывая на различия в доходах (57%), жилищных условиях (50%) и возможностях для досуга (43%). По данным Росстата, коэффициент Джини, который показывает степень расслоения, в 2024 году вырос до 0,408 с 0,405 в 2023 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (ВШЭ).

При увеличении дохода в 1,5 раза респонденты готовы тратить больше на путешествия (62%), образование детей (51%) и медицину (39%). Половина предпочла бы увеличить сбережения, треть — вложить средства в бизнес.