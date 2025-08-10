Россиянам напомнили, чем ПДС отличается от банковского вклада

Многие россияне стремятся накопить деньги на случай потери основного дохода, возникновения непредвиденных расходов и так далее, и задумываются об инструментах сбережения и приумножения средств. Обычно для этих целей используют банковские вклады, но с 1 января 2024 года в России заработала и программа долгосрочных сбережений (ПДС). Расскажем, в чем разница между этими инструментами.

© Российская Газета

Как сообщается на сайте Минфина России, с помощью ПДС россияне могут накопить средства и воспользоваться ими в будущем: например, направить на приобретение недвижимости или образование детей. Также эти деньги могут использоваться как дополнительный доход к пенсии или в случае особых жизненных ситуаций.

Как отметили в ведомстве, важным преимуществом программы является государственная поддержка, подразумевающая софинансирование взносов вкладчиков. При этом для получения господдержки необходимо внести не менее двух тысяч рублей в течение года, максимальный размер госсофинансирования для всех вкладчиков - 36 тысяч рублей в год.

Размер доплаты от государства зависит от среднемесячного дохода. Например, при доходе до 80 тысяч включительно размер взносов для получения полного размера софинансирования (36 тысяч рублей) составляет 36 тысяч рублей (коэффициент 1:1), а при заработке от 150 тысяч рублей 01 копейки вы должны внести 144 тысячи рублей, чтоб получить 36 тысяч рублей господдержки (коэффициент 1:4).

Отметим, что в целом формирование сбережений по ПДС идет за счет государственного софинансирования, личных взносов и взносов работодателя, пенсионных накоплений и инвестиционного дохода.

Еще одна "плюшка": за взносы, уплаченные по ПДС, можно получить ежегодный налоговый вычет.

ПДС подразумевает длительное хранение средств. Получить выплату по этой программе можно в трех случаях: по истечении 15 лет с даты заключения договора, по достижении возраста - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также в особых жизненных ситуациях досрочно.

Чтобы принять участие в ПДС, нужно заключить договор с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который работает с этой программой. Список таких НПФ опубликован на сайте Минфина. В этот перечень в том числе входят негосударственные пенсионные фонды крупных банков: "СберНПФ", НПФ "ВТБ Пенсионный фонд", НПФ "Совкомбанк", НПФ "Т-Пенсия", НПФ "Альфа" и другие.

Что касается банковского вклада, то, по словам исполнительного директора "СберНПФ" Аллы Пальшиной, которые приводит РБК, его в основном открывают на срок от одного месяца до трех лет, по окончании этого срока клиент получает сумму с начисленными процентами. Особенно выгодно открывать вклады, когда высока ключевая ставка, ведь именно в этот период банки предлагают наиболее высокую доходность. Таким образом, вклад в банке - это инструмент скорее для краткосрочных целей. С его помощью, например, можно накопить на крупную покупку, ремонт или отпуск.

ПДС же позволяет не только копить, но и приумножать средства, отмечает эксперт.

"Чем выше и стабильнее ваши взносы, тем больше итоговые накопления. В отличие от депозита с фиксированной ставкой, доход по ПДС зависит от инвестиционных результатов", - подчеркивает она.

С точки зрения безопасности оба инструмента надежны, заверяет Алла Пальшина. Вклады застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей на человека в одном банке. Средства же в ПДС (личные взносы и инвестиционный доход на них) также застрахованы через Агентство по страхованию вкладов на сумму до 2,8 млн рублей. Дополнительно в полном объеме защищены средства накопительной пенсии, переведенные в программу из системы обязательного пенсионного страхования, господдержка и доход от их инвестирования.

Получается, что эти инструменты не конкурируют между собой, а просто нужны для разных задач, и лучше всего - сочетать их, подытоживает эксперт.