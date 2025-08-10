Для получения максимальной пенсии после увольнения следует соблюсти несколько условий. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По его словам, лучше уволиться в конце календарного месяца, так как тогда он весь засчитывается, как рабочий, и переход на повышенную пенсию с учетом всех индексаций осуществляется быстрее.

— Если на предприятии предусмотрены премии, сезонные надбавки или другие выплаты, то уход с работы в последние дни месяца помогает сохранить право на их получение, — рассказал юрист агентству «Прайм».

Он добавил, что перерасчет пенсии после увольнения осуществляется автоматически — никуда обращаться не надо. Если пенсионер снова устроится на работу, то повышенная пенсия за ним сохранится. Главное, чтобы перерыв был не менее одного месяца, иначе в Соцфонде не успеет появиться запись о выходе на пенсию.

Неработающие пенсионеры в РФ будут получать не менее 15 тысяч рублей в этом году благодаря федеральной социальной доплате, сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин. Он пояснил, что государство поддерживает всех пожилых россиян, даже тех, кто никогда не работал.