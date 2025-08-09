С 1 сентября дачникам запретят зарабатывать на своих участках

С 1 сентября 2025 года на участках садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в России полностью запретят предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает юрист Никита Кулачкин.

«Будь то хостелы, склады, мастерские, автосервисы. Теперь поправки в закон это прямо запрещают», — передает слова юриста телеканал РЕН ТВ.

В документе отмечается, что все строения на территориях СНТ должны использоваться только для личных нужд граждан. Исключения для торговли или оказания бытовых услуг не предусмотрены. Нарушителям новых правил грозит административная ответственность, а местные власти получат дополнительные основания для проведения проверок на участках.