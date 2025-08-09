Работодателям грозит штраф за незаконное лишение сотрудника премии

Работодатели, незаконно лишившие сотрудника премии, рискуют получить штраф на сумму до 50 тыс. рублей как за невыплату зарплаты. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

С 1 сентября вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, ограничивающие произвольное снижение премий сотрудников. По новым нормам оно не должно будет приводить к уменьшению размера зарплаты более чем на 20%.

"Если выяснится, что работодатель неправомерно лишил премии сотрудника, то его могут привлечь к административной ответственности по пункту 6 статьи 5.27 КоАП РФ ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат <…>"). Для должностных лиц штраф составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей", - сказал Машаров.

Работники, считающие, что их незаконно лишили премии, могут обжаловать эти действия.

"Можно обратиться к работодателю, подать жалобу в трудовую инспекцию, а также направить исковое заявление в суд", - сказал член ОП РФ.

Машаров напомнил, что Трудовой кодекс не предусматривает такого типа дисциплинарного взыскания, как штраф для работника, в нем прописаны только замечание, выговор и увольнение. Условия лишения же премии должны быть закреплены во внутреннем нормативном акте организации.