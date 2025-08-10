Девальвация на подходе: к чему готовиться россиянам со сбережениями

В последнее время идея ослабления российской валюты стала широко распространённой среди официальных представителей власти и ведущих финансовых экспертов.

Об этом сообщили аналитики портала Profinance, передает ИА DEITA.RU.

Специалисты отметили, что намерение запустить цикл девальвации рубля уже не скрывается. Вероятно, этот процесс уже запланирован и может быть необратимым. Вопрос лишь в том, когда именно он начнётся, как долго продлится и насколько быстро будет развиваться.

Если девальвация рубля произойдёт без серьёзных внешнеэкономических и геополитических потрясений, то, по мнению экспертов, курс доллара может приблизиться к отметке в 91 рубль в ближайшие месяцы.

В случае же совпадения ослабления национальной валюты с различными шоками, курс доллара может превысить 100 рублей и достигнуть уровня 110–115 рублей. Россиянам с рублёвыми сбережениями рекомендуется подготовиться к обоим сценариям.

Лучшее, что сегодня могут сделать граждане с накоплениями в рублях, — это перейти к стратегии диверсификации личного капитала. В условиях девальвации приоритетом должны стать вложения в реальные активы с понятной доходностью, считают аналитики.