Россияне в последний год на 20 процентов чаще интересуются удаленной работой, чем во время пандемии коронавируса. К такому выводу пришли аналитики компании October Group. Копия материала есть в распоряжении редакции «Ленты.ру». За последние 12 месяцев количество поисковых запросов по этой теме превысило четыре миллиона.

Россияне стали отказываться ездить на работу в офисы и переходить на дистанционный или смешанный формат. Из-за популярности такого тренда девелоперы начали чаще интегрировать рабочие пространства в жилые проекты.

Опрос аналитиков показал, что 33 процента респондентов считают оптимальным решением наличие коворкинга прямо в доме или в шаговой доступности. 23 процента предпочли бы отдельный кабинет в квартире, а 22 процента — возможность работать в красивом месте на открытом воздухе, например, в благоустроенном дворе, на террасе или на крыше дома. Среди ключевых требований к таким пространствам — высокоскоростной интернет (49 процентов) и тишина (47 процентов).

«Учитывая этот сдвиг, мы считаем, что в жилых проектах бизнес-класса с хорошей транспортной доступностью целесообразно закладывать не менее 10-15 процентов площадей с деловой и коммерческой функцией», — прокомментировала директор по маркетингу October Group Юлия Леонова.

Например, в ЖК Stories на Мосфильмовской улице в Москве обустроена бизнес-зона с модульными офисами и коворкингом, зоны для работы предусмотрены и на террасе.

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, россияне ценят в удаленной работе возможность заниматься домашними делами — так ответили 85 процентов участников опроса. Эффективность работы из дома оценили 65 процентов респондентов (год назад так ответили лишь 45 процентов), 59 процентов россиян считают, что на дому удобнее организовывать рабочий процесс.