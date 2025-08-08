Управление замороженной пенсией остается загадкой для 80% россиян

Совместное исследование НПФ «Достойное будущее» и Финансового университета выявило, что подавляющее большинство россиян (77%) не понимают, как формируются и управляются их пенсионные накопления. При этом 45% респондентов сознательно избегают этой темы, считая ее неинтересной или слишком сложной.

Эксперты отметили низкую популярность программы долгосрочных сбережений (ПДС), несмотря на ее очевидные преимущества. Даже среди осведомленных о программе (69%) лишь единицы готовы активно управлять своими накоплениями. 29% опрошенных признались, что не хотят тратить время на изучение механизмов пенсионных сбережений, а 22% вообще не планируют свои финансы на длительную перспективу, пишут vedomosti.ru.

Специалисты связывают эту ситуацию с недостаточной финансовой грамотностью населения и отсутствием мотивации. При этом, по расчетам НАПФ, грамотное использование ПДС позволяет накопить значительную сумму — до 2,5 млн рублей за 15 лет. Очевидно, что без системной работы по повышению финансовой культуры эффективность пенсионной реформы останется под вопросом.