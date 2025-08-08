Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить

Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делаем ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в Правительство законопроект об увеличении до миллион рублей размера маткапитала при рождении первого ребенка. Об этом 8 августа сообщает ТАСС.

Сейчас размер маткапитала на первого ребенка составляет 690 266 рублей, на второго — еще 221 895 рублей (или 912 162 рублей сразу за двоих детей). Нилов напомнил, что программа хорошо себя зарекомендовала, она продлена до 2030 года. Нужно скорректировать и усилить ее, считает парламентарий.

Законопроектом предлагается установить, что размер материнского капитала может составить миллион рублей, если право на такой вид поддержки возникло до 31 января 2026 года. Аналогичную сумму предлагают выделять на первого ребенка, родившегося или усыновленного с 1 февраля 2026 года, а при рождении второго ребенка эта сумма будет увеличена на 300 тысяч рублей — общая сумма составит 1,3 миллиона рублей.

Также 1,3 миллиона рублей предлагается выплачивать на третьего и последующего ребенка, если раньше не возникало право на получение данной меры поддержки.

Как писала «Парламентская газета», в начале июля президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи, купившие жилье в ипотеку на средства материнского капитала, смогут оформлять его в общую собственность без согласия банка.