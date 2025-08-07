Стало известно, за что могут начать штрафовать россиян

Россиян могут начать штрафовать за отказ уступить место беременным в транспорте. Выделить там специальные места для данной категории граждан и пожилых предложил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в разговоре с «Абзацем».

Сумма штрафа для пассажиров, которые будут занимать эти места и игнорировать просьбы уступить, должна составлять 1 тыс. рублей, считает парламентарий.

«Мы предлагаем сделать специальные места в общественном транспорте для беременных женщин и пенсионеров, которые будут обозначаться цветом или знаком на стекле. Другие категории граждан, которые будут занимать эти места и не реагировать на просьбы уступить место, нужно штрафовать», — заявил Малинкович.

Он обратил внимание на наличие в транспорте камер видеонаблюдения. Кроме того, по словам председателя партии, в метро многие используют биометрию, «поэтому отследить таких персонажей можно».

Ранее сообщалось, что в России были утверждены поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые в несколько раз ужесточают наказание за непропуск автомобилей со спецсигналами. Напомним, что соответствующие поправки вступят в силу с 1 сентября.