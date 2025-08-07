Для арендаторов жилья предложили налоговый вычет

Совет Федерации подготовил законопроект о налоговом вычете за аренду жилья. Нововведение позволит молодым семьям, снимающим сейчас жилье, снизить финансовую нагрузку и обелить рынок аренды жилья. Поскольку люди будут оформлять официальные договоры, чтобы получить льготу.

Как пояснил один из авторов законопроекта, сенатор Айрат Гибатдинов, инициатива поможет молодым семьям быстрее накопить на собственное жилье.

«Подобная льгота актуальна особенно сейчас, когда молодые семьи все чаще вынуждены снимать квартиры из-за высоких цен на жилье и ограниченной доступности ипотечных программ», — пояснил сенатор.

Налоговая льгота предусмотрена не для всех арендаторов. Вычет предполагается предоставлять только тем гражданам РФ, которые имеют временную регистрацию по месту жительства, могут подтвердить факт внесения арендной платы документами, не имеют жилья в собственности и арендуют жилую недвижимость не дороже чем за 70 тыс. руб. в месяц или верхнего предела арендной платы за жильё в конкретном регионе. Т.е. арендаторы, снимающие жилые «квадраты» без договора аренды по устным договоренностям, не могут рассчитывать на льготу.

«В целом эта норма может стать позитивным стимулом для экономики и выведет рынок аренды из серой зоны, ведь арендодателям и арендаторам станет выгодно оформлять официальные договоры и проводить платежи в безналичной форме», — добавил сенатор.

В настоящее время налоговый вычет за аренду жилья не предусмотрен. Напомним, что в феврале 2024 году Госдума отклонила в первом чтении законопроект о введении такого вычета. Тогда депутаты предложили дополнить ст. 219 Налогового кодекса РФ новым социальным вычетом — на расходы за аренду жилья. Для получения вычета у квартиросъемщиков должны быть договор аренды и документы, подтверждающие ее оплату. При этом максимальная сумма расходов по всем социальным вычетам, с которой можно вернуть НДФЛ, не должна была превышать 120 тыс. руб. Однако законодательную инициативу отклонили из-за позиции правительства РФ. По его мнению, поступления от НДФЛ составляют значительную часть региональных бюджетов.

Принятие закона приведет к выпадающим доходам, которые в т.ч. идут на исполнение социальных обязательств, подчеркивалось в заключении.

Теперь идею о налоговом вычете для арендаторов жилья реанимировали сенаторы.

Как полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, инициатива СФ может помочь не только небогатым арендаторам обеспечить себя жильём и ещё вернуть впоследствии часть арендной платы, но и позволит арендодателям заработать на сдаче квартиры и заодно зарегистрироваться в качестве самозанятых, чтобы получать легальный доход. Поскольку процентные ставки по рыночной ипотеке являются всё ещё высокими (25–26% годовых в среднем по крупнейшим российским банкам), на аренду жилья, если за неё будет положен налоговый вычет, может быть большой спрос.