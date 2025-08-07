Банкам запретят передавать коллекторам кредиты с просрочкой свыше 60 дней

В ближайшее время в Госдуму могут внести законопроект о запрете банкам передавать коллекторам долги россиян с просрочкой свыше 60 дней. Главная цель закона – заставить кредитные организации работать с клиентами, когда у тех только начала появляться задолженность. Однако коллекторские компании выступают против нового законопроекта. Об этом сообщает газета "Известия".

© m24.ru

Согласно пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении у "Известий", второй год подряд в России снижается доля долгов граждан, не превышающих 50 тысяч рублей, хотя на них по-прежнему приходится 31% от общего числа задолженностей. В то же время растет объем просрочек по более крупным суммам: удельный вес займов от 50 тысяч до 200 тысяч за последний год увеличился до 26%, а от 200 тысяч до 500 тысяч – до 22%. Кредиты свыше 500 тысяч, но менее 1 миллиона рублей, составляют 12% от всех случаев, а на должников с задолженностью свыше 1 миллиона рублей приходится еще 9%.

В документе отмечается, что более половины россиян выплачивают от одного до трех кредитов одновременно. При этом свыше 30% граждан платят ежемесячно по займам более 50% от своего дохода. Отсюда следует, что общая сумма закредитованности граждан по-прежнему остается высокой.

Также в записке сказано, что в России сохраняется широкая практика передачи просроченных задолженностей третьим лицам – коллекторским агентствам. Это зачастую приводит к нарушению прав должников, росту социальной напряженности и ухудшению качества жизни заемщиков.

В связи с этим новый законопроект предлагает внести в Гражданский кодекс РФ изменения, которые установят запрет на передачу долгов коллекторским агентствам, если просрочка по ним составляет свыше 60 дней. При меньших сроках его предлагается передавать коллекторам только с согласия должника. Авторы инициативы считают, что это позволит исключить возможность наживы для таких организаций на процентах за длительные просрочки.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НЭК) сообщили "Известиям", что относятся к законопроекту с критикой. Там отметили, что коллекторские организации являются важным инструментом финансовых систем всех прогрессивных стран.

Также в НЭК подчеркнули, что в последние годы ситуация в отрасли резко поменялась. В 2024 году в отношении профессиональных коллекторских организаций граждане жаловались в 17% случаев от общего количества обращений по вопросам взыскания просроченной задолженности. В 51% жалобы касались деятельности МФО и в 22% – деятельности банков. Из них 5% жалоб было признано обоснованными.

Ранее в Госдуме предложили запретить начислять штрафы и пени по долгам умерших заемщиков. Мера будет распространяться до того момента, пока кто-нибудь из родственников не вступит в права наследства. По оценкам экспертов, инициатива позволит устранить некоторую несправедливость в законодательстве.