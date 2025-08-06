Одной категории россиян хотят начать выплачивать компенсацию

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова выступили за установление в стране единой системы компенсационных выплат родителям детей, которым не предоставили места в детских садах. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты решили направить письмо с соответствующим содержанием министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Так, депутаты выступили с инициативой ввести единую систему компенсаций для родителей (законных представителей) детей, которые не смогли получить место в государственных или муниципальных детских садах. Это позволит улучшить социальную защиту семей с детьми, обеспечить равный доступ к дошкольному образованию и преодолеть проблему нехватки мест в детских садах.

По словам парламентариев, в 2024 году около 12 900 детей не смогли получить место в детском саду. Эта ситуация создает серьезные проблемы для семей, которые вынуждены либо полностью посвящать себя уходу за ребенком, либо искать альтернативные варианты, например, частные дошкольные учреждения. Однако это требует значительных финансовых вложений.

Законодатели обратили внимание на то, что в некоторых регионах существуют выплаты за отсутствие мест в детских садах. Однако размер и условия получения этих выплат могут различаться в зависимости от региона.

По мнению депутатов, установление единых федеральных стандартов для таких выплат позволит выровнять уровень финансовой поддержки семей и будет стимулировать регионы активнее развивать сеть дошкольных учреждений.