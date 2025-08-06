Россияне в июле взяли кредитов на 900 млрд рублей

В июле 2025 года банки выдали россиянам кредитов на 917 млрд ₽ — на 17,5% больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные данные Frank RG.

Такой резкий рост наблюдался в последний раз в марте 2024 года.

Что изменилось:

Кредиты наличными выросли на 23%, до 344,7 миллиарда ₽, со средним чеком 185,4 тысячи ₽.

Выдачи ипотеки увеличились на 15%, банки одобрили 72,2 тысячи ссуд.

Автокредиты впервые за девять месяцев превысили 100 тысяч договоров (+19%).

Рынок восстанавливается после прошлогоднего спада, когда ключевая ставка ЦБ достигала 21%. Сейчас она снижена до 18%, что стимулирует банки активнее выдавать займы. Единственные сегменты с падением — POS-кредиты (-6%) и займы под залог авто (-18%). Об этом пишет РБК.