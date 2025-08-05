Экономист Проданова рассказала о пользе периода охлаждения по кредитам

Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, что период охлаждения по кредитам поможет в борьбе с мошенничеством.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт отметила, что данная система в банковской сфере начнёт действовать с 1 сентября 2025 года.

По словам специалиста, такой ограничительный период на получение кредита позволит гражданину более ответственно подойти к взятию на себя финансовых обязательств.

Кроме того, данная инициатива будет способствовать борьбе с мошенниками.

«Задержка в осуществлении платежа — это дополнительное время «жертве» одуматься и отказаться от опрометчивого шага», — добавила эксперт.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что самозапрет на кредиты является серьёзным барьером для недобросовестных действий мошенников.