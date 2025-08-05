Россияне начали экономить и перестали стесняться бедности

За последний год порядка 60% россиян сообщили об ухудшении качества жизни из-за вынужденной экономии. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на аналитиков финансового маркетплейса.

В публикации говорится, что россияне стали экономить на предметах роскоши, среди которых предметы искусства и другие ценные вещи. Помимо этого, порядка 27% граждан начали экономить на вещах из категории первой необходимости.

В исследовании говорится, что неизменным положение осталось у 23%, улучшилось благодаря экономии — лишь у 6%. По данным издания, значительная часть сокращения расходов коснулась туризма, сферы развлечений и занятий спортом, а также покупок бытовой техники.

Исследователи отметили, что чаще россияне отказывались от предметов первой необходимости, чем от расходов на транспорт и топливо (24%).

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