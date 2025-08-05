Банк России выявил рекордное число мошеннических проектов в 2025 году

В первой половине 2025 года Банк России выявил свыше 4 тыс. мошеннических и нелегальных проектов.

Пресс-служба регулятора уточнила, что это на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года, передает ТАСС.

«Более 4 тысяч мошеннических и нелегальных проектов выявил Банк России в первом полугодии 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных финансовых пирамид и других нелегалов увеличилось на 20%», – отмечается в заявлении ЦБ.

По данным Банка России, свыше 88% обнаруженных финансовых пирамид и нелегальных брокеров предлагали гражданам вложения в псевдоинвестиционные схемы. За этот период также зафиксировали 2,3 тыс. пирамидальных интернет-проектов.

Ранее прокуратура Москвы предупредила о схемах мошенничества с инвестициями.

В МВД рассказывали о популярных способах мошенников, которые под разными предлогами убеждают пользователей установить вредоносные программы на мобильные телефоны.