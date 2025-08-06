Эксперты объяснили, почему россияне избегают длинных вкладов

После снижения ключевой ставки до 18% годовых банки начали корректировать условия по депозитам, однако клиенты продолжают выбирать преимущественно краткосрочные вклады.

По данным Сравни, структура спроса практически не изменилась:

36% россиян выбирают вклады на три месяца;

30% — на шесть месяцев;

20% — на один год;

13% — на один месяц;

1% — долгосрочные вклады (3+ года).

Эксперты выделяют две основные причины такого выбора. Во-первых, наиболее привлекательные ставки сейчас предлагаются именно по краткосрочным вкладам. Во-вторых, клиенты ценят возможность быстрого доступа к средствам в условиях нестабильности.

«Горизонт планирования у клиентов сильно сократился, поэтому клиенты предпочитают не "замораживать" деньги на длинные сроки», — объясняет зампред правления «Ренессанс Банка» Денис Мавланов.

Ожидается, что до конца года ставки по депозитам могут снизиться еще на 2 процентных пункта. Максимальная доходность, по прогнозам аналитиков, опустится до 12–13% годовых. При этом спрос на вклады сроком 6–12 месяцев может вырасти до 70–80% от общего объема. Об этом пишет Forbes.