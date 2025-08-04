Одной категории граждан прибавят к пенсии 10 тысяч рублей

С сентября 2025 года россияне, отметившие 80-летие в августе, получат повышенную страховую пенсию, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Фиксированная выплата к страховой пенсии для юбиляров увеличится на 10 221,7 ₽.

В сумму прибавки входят:

фиксированная выплата к страховой пенсии — 8 907,7 ₽;

надбавка за уход — 1 314 ₽.

График повышений:

сентябрь — для августовских юбиляров;

октябрь — для тех, кому исполнилось 80 лет в сентябре (+7,6% для пенсий силовых ведомств);

ноябрь — для тех, кто отметил 80-летие в октябре, и отдельных категорий пенсионеров (бывших работников авиации, угольной промышленности).

Пример расчёта: при октябрьской пенсии в 39 904, 97 ₽ ноябрьская выплата составит 50 126,67 ₽ (+25,62%). С февраля 2025 года средняя пенсия в России составляет около 25 тысяч ₽. Об этом пишет «Газета.Ru».