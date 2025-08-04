"Ведомости": коллекторы скупают у МФО все больше молодых долгов заемщиков

Газета.Ru

Более половины (54%) долгов микрофинансовых организаций (МФО), проданных коллекторам в первом полугодии 2025 года, пришлось на "молодую" просрочку — задержки платежей до 180 дней. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на данные сервиса по взысканию задолженности ID Collect.

Коллекторы скупают у МФО все больше молодых долгов заемщиков
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Общий объем таких сделок достиг 26,68 млрд руб. при суммарном рынке цессии (переуступки прав требования) в 49,4 млрд руб. Как отметил генеральный директор ID Collect Александр Васильев, прогноз о достижении 50%-ной доли "молодых" долгов к концу 2025 года реализовался досрочно. Основной рост обеспечил сегмент просрочки 121–180 дней, удельный вес которого в сделках вырос до 52,95% против 40% в 2024 году.

Одновременно сократилась доля долгов со сроком задержки свыше 540 дней — до 14% с 22% годом ранее. Причины сдвига: высокие госпошлины снизили интерес МФО к судебному взысканию, подтолкнув к продаже долгов на ранних сроках (Павел Михмель, ПКБ), новые участники рынка, включая региональных покупателей, специализирующихся на "молодой" просрочке (Виктор Бутарь, "Джой мани"), изменение правил резервирования с осени 2024 года: ставки привязаны к полной стоимости кредита (ПСК), сделав невыгодным удержание среднесрочных займов (Сергей Туманов, Moneyman). Средний срок просрочки (DPD) в сделках упал до рекордных 206 дней против 278 дней в 2024 году.

"Чем меньше DPD, тем выше возвратность долгов", — пояснил Туманов.

По словам Вероники Буровой (Summit Group), многие покупатели теперь сразу обращаются в суд, минуя досудебные этапы. Эксперты ожидают дальнейшего роста доли "молодой" просрочки из-за снижения ключевой ставки ЦБ, что удешевит фондирование коллекторов и нормативного давления на МФО, вынуждающего ускорять продажу долгов.