Россиян предупредили о схеме мошенничества с Госуслугами

Мошенники могут использовать «Госуслуги» для получения налогового вычета на свои счета. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

«Мошенники могут получить доступ к аккаунту налогоплательщика и подать заявку на вычет, указав свой счет для получения денег», — говорится в документе.

Параллельно с этим злоумышленники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории и данным о недвижимости россиян. Полученные сведения могут использоваться для выманивания денег. При этом мошенники не звонят первыми, они вынуждают жертву саму выйти на связь из-за якобы взлома «Госуслуг».

Мошенники изобрели новую схему с использованием портала «Госуслуги»

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