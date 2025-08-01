Ставки по вкладам в крупнейших банках снизились

Банкам рекомендуется устанавливать ставки по вкладам не выше 18,44% годовых.

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июля 2025 года снизилась на 0,78 процентного пункта и составила 16,44% годовых. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России.

Это заметное снижение по сравнению с пиковым значением, зафиксированным во второй декаде декабря прошлого года, когда средняя максимальная ставка достигла исторического максимума в 22,28%. Исторический минимум был зафиксирован в первой декаде октября 2020 года и составлял 4,33%.

Регулятор рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. Таким образом, банкам рекомендуется устанавливать ставки по вкладам не выше 18,44% годовых.

Напомним, что Банк России снизил ключевую ставку до 18% годовых — сразу на два процентных пункта.