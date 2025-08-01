Клиенты стали активнее забирать средства со вкладов в июне 2025 года. Сильнее всего пострадал Альфа-Банк, где срочные вклады сократились на 125,3 миллиарда ₽ (3,9%).

Также значительный отток зафиксирован в Совкомбанке (-2,9%), в банке «Дом.РФ» (-2,5%) и в МКБ (-2%). Об этом пишет Frank Media со ссылкой на данные ЦБ.

Из топ-20 два банка показали заметный рост — «Яндекс Банк» (+22,5%) и РСХБ (+5,4%). Остальные банки из топ-20 показали незначительный прирост вкладов.

Эксперт оценил привлекательность банковских вкладов после снижения ключевой ставки

При этом общий объём депозитов в банковской системе вырос на 1,5%, до 60,3 триллиона ₽, после околонулевой динамики в мае. Вклады остаются основным инструментом сбережений несмотря на то, что максимальные ставки по вкладам продолжают снижаться вслед за ключевой ставкой ЦБ.