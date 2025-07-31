В России расплодились «черные кредиторы»: как защититься от них

Центробанк за первые три месяца 2025 года выявил 236 компаний с признаками нелегальных кредиторов, что на 28% больше, чем в предыдущем квартале. Основная причина — ужесточение макропруденциальных мер в банках, делающих невыгодным кредитование закредитованных заемщиков, сообщает kp.ru.

Нелегальные кредиторы выдают кредиты под залог имущества. Клиенты подписывают договор залога, где любая просрочка ведет к потере квартиры или автомобиля. Издание привело наглядный пример: пенсионер из Барнаула взял деньги под залог квартиры, но через два месяца кредитор потребовал освободить жилье из-за просрочки.

Эксперты считают схему беспроигрышной: либо высокие проценты, либо потеря имущества. Люди обращаются к нелегалам в стрессовых ситуациях, не имея времени на взвешенное решение. Поймать мошенников сложно, но Центробанк активно борется с ними, блокируя сайты и добавляя их в черный список, говорится в материале.

Эксперты рассказали, как не попасть к «черному кредитору». В частности, по их словам, необходимо проверять, значится ли кредитор в списке официальных кредитных организаций на сайте ЦБ. Также стоит помнить о том, что физическое лицо может давать деньги в долг под залог, но не должно брать проценты без лицензии, подчеркивают специалисты.

По их словам, если договор с «черным кредитором» оформлен под единственное жилье, необходимо обращаться в полицию и сообщить об этом в Центробанк. Кроме того, рекомендуется не обращаться в долговые компании для банкротства, а консультироваться с юристами. Как уточняют эксперты, если в залоге находится автомобиль, нужно доказать притворность сделки и признать договор незаконным.