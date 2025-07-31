ЦБ установит срок для замены карт Visa и Mastercard

Банк России прорабатывает разумный срок, который регулятор установит в качестве предельного для прекращения обслуживания карт международных платежных систем (МПС) российскими банками. Об этом сообщает 31 июля «РБК Инвестиции» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Платежные системы перестали осуществлять поддержку клиентов с начала специальной военной операции на Украине.

Срочной необходимости в замене карт МПС нет, подчеркнули в регуляторе, отметив, что россияне сами переходят на актуальные отечественные карты.

«Сроки, в которые карты МПС должны будут перестать обслуживаться, мы сейчас прорабатываем. Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты «Мир» при желании клиентов», — приводит издание сообщение ЦБ.

В регуляторе уточнили, что гражданам не нужно срочно менять карты Visa и Mastercard, они пока продолжают работать в прежнем режиме.

Ранее председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Парламентской газете», что ограничение срока действия карточек Visa и Mastercard позволит дополнительно связать руки мошенникам.