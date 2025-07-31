Названа сумма, которую россияне тратят на еду

Жители России ежемесячно расходуют на продукты питания от 12 до 12,5 тысяч рублей в небольших населенных пунктах, от 14,5 до 15 тысяч — в средних и крупных городах, а также в городах-миллионниках. В Санкт-Петербурге эта сумма составляет 16,5 тысяч рублей, а в Москве — почти 18 тысяч, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования «Т-Ж».

Как отмечается, в крупных городах семьи тратят меньше бюджета на продукты: 37,5% — в малых городах и селах, 29% — в городах-миллионниках и всего 23,5% — в Москве. С увеличением числа членов семьи расходы на одного человека уменьшаются. Человек, живущий в одиночестве, тратит в среднем 19 тысяч рублей в месяц. В семье из трех человек каждый тратит около 13 тысяч, а в семье из пяти — примерно 10,5 тысяч рублей. Одинокие мужчины тратят чуть больше, чем женщины, живущие одни, — в среднем на 3,5 тысячи рублей в месяц.

В исследовании подчеркивается, что у молодых людей в возрасте до 25 лет и у пожилых людей старше 50 лет расходы на продукты питания составляют значительную часть их бюджета — 33,5% и 39% соответственно. В остальных возрастных группах этот показатель составляет примерно 20%.

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50% респондентов регулярно пользуются скидками и акциями на продукты питания, а еще 36% делают это время от времени. В среднем люди, которые активно пользуются скидками, тратят меньше на одного члена семьи — около 15 тысяч рублей, в то время как те, кто не обращает внимания на акции, тратят в среднем 20 тысяч рублей. Чаще всего россияне ищут скидки на мясо и птицу — 50% опрошенных. Еще 43% покупают молочные продукты по акции, 39% — крупы, макароны и другие бакалейные товары. 19% стараются найти выгодные цены на все продукты.