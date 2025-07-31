Ни один россиянин не станет пенсионером по старости в 2025 году

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что в 2025 году россияне не будут становиться пенсионерами по старости, поскольку таким образом построен график постепенного увеличения пенсионного возраста.

Сафонов рассказал, что с 2019 по 2022 год к нижней границе пенсионного возраста ежегодно добавлялось полгода, а с 2023 по 2028 - год. Таким образом, в 2025 годах россияне, еще не получающие пенсию, пенсионерами не станут.

То же самое, по словам профессора, можно сказать и о 2027 годе.