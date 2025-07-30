Курс доллара растет: стоит ли сейчас покупать валюту и чем это опасно

Курс доллара достиг новых значений. О том, стоит ли сейчас покупать валюту, выяснило издание Life. По словам Дениса Астафьева, предпринимателя, управляющего фондом и основателя финтех-платформы SharesPro, вопрос о целесообразности покупки долларов в текущей ситуации не так прост, особенно учитывая высокую волатильность и снижение ключевой ставки.

Если цель — краткосрочное вложение с последующей продажей валюты, возможно, стоит подождать отката курса до уровня около 80 рублей за доллар, считает собеседник. Такие уровни уже наблюдались в июле, и рынок может протестировать их снова при стабилизации внешних условий и притоке экспортной выручки, отметил Астафьев. Однако гарантировать повторение таких уровней невозможно, поскольку многое зависит от внешнеполитических факторов, динамики ставок Федеральной резервной системы США и политики Центрального банка РФ, добавил он.

При покупке валюты на несколько месяцев или дольше текущий курс может быть оправданным, считает эксперт. Снижение ключевой ставки и рост импорта могут привести доллар к 95–97 рублям. Чтобы не упустить момент, часть суммы можно купить сейчас, а остальное оставить на случай коррекции курса. Это позволяет сбалансировать риски и не зависеть от выбора идеального момента для покупки, заявил собеседник издания.

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По словам частного инвестора, основателя «Школы Практического Инвестирования» Федора Сидорова, доллар укрепляется на фоне снижения экспортных доходов, роста импорта и сезонного оттока выручки. Август и сентябрь традиционно неблагоприятны для рубля, поэтому курс доллара может продолжить расти, особенно при усилении спроса на импорт.

«С другой стороны, покупать доллары по 92–94 рубля, когда весной они стоили ниже 90 рублей, уже поздно, а возможно, и неразумно. Покупка валюты сейчас — это не инвестиция, а скорее игра на нервах», — подчеркнул эксперт.

30 июля курс доллара ЦБ поднялся выше 82 рублей, евро — почти до 95. Накануне курс доллара был ниже 80 рублей.