Игра на понижение: как платить меньше по кредиту и не дать банку себя обмануть

У россиян есть возможность рефинансировать кредит, то есть заменить один на другой, более выгодный. О том, как это сделать, рассказывает kp.ru.

Прежде всего, россиянам советуют в данном случае оценить свою кредитную нагрузку. Так, следует выяснить, сколько придется платить банку каждый месяц. Учитывать стоит только процентные платежи, без учета основного долга. Это даст более точную картину, отмечают авторы.

Также они рекомендуют обратиться в свой банк, например, через форму обратной связи в приложении. Следует сообщить о фиксировании снижения ставок и уточнить, может ли банк предложить более выгодные условия. Как уточняется, он может отказать, так как это невыгодно для него. Однако банк понимает, что заемщик может перейти к конкурентам, поэтому есть шанс, что ему предложат более выгодные условия.

Но для уверенности стоит перейти к следующим шагам. Так, необходимо изучить ставки в других банках и выбрать самые выгодные. Подавать заявки нужно онлайн, подробно описывая условия текущего займа, говорится в материале. Также сообщается о необходимости сравнивать предложения и выбирать наилучший вариант.

Банки не спешат снижать ставки по кредитам

Если заемщик решит оставить кредит в прежнем банке, ему пересчитают ежемесячный платеж. Если же он выберет другой банк, он составит новый график платежей. Если ставки продолжат снижаться, следует повторить первые четыре шага через несколько месяцев, говорится в статье.