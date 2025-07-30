Предсказаны темпы роста зарплат россиян в 2026 году

Средняя заработная плата жителей России увеличилась с 2022 по 2024 год на 23,9 процента, в реальном выражении. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

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Он напомнил, что с с января по май текущего года зарплаты выросли с 88981 рубля до 99422 рублей (плюс 11,73 процента). Накопленная инфляция за этот же период к декабрю 2024 года достигла 3,77 процента. Таким образом темпы прироста средних зарплат за первые пять месяцев 2025 года в реальном выражении экономист оценил примерно в восемь процентов.

Он спрогнозировал, что по итогам этого года рост заработных плат в реальном выражении составит 10-13 процентов. В 2026 году эта динамика замедлится. С учетом прогнозируемой на 2026 год инфляции в четыре процента заработные платы вырастут на семь-девять процентов.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Говырин заявил, что с 1 октября в России вырастут заработные платы у некоторых категорий государственных служащих.