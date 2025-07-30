Названо число россиян с зарплатой от 1 млн рублей

Число жителей России, чей доход превышает миллион рублей в месяц, увеличилось вдвое по сравнению с 2022 годом. В настоящее время таких людей более 45 тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

По итогам исследования стало известно, что 45 428 человек получают доход в размере более миллиона рублей. В исследовании не принимали участие представители малого предпринимательства. Согласно статистическим данным, большинство состоятельных граждан России заняты в сфере информационных технологий и коммуникаций.

Кроме того, более миллиона человек работают в сфере торговли и обрабатывающей промышленности. В соответствии с решением правительства, в ближайшее время ожидается повышение окладов для военнослужащих и некоторых категорий государственных служащих. В Государственной Думе предложили увеличить зарплаты этим категориям не на 4,5%, а на 7,6%.

Стало известно о рекордном росте зарплат в России

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что в России произойдет повышение зарплат для части госслужащих. Он подчеркнул, что рост ожидается из-за проекта поправок к правительственному постановлению, согласно которому предлагается повысить установленный ранее коэффициент индексации с 4,5% до 7,6% в ответ на увеличение уровня инфляции. Заработные платы будут пересчитаны с октября, но поступят только в ноябре.