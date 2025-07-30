Доллар в России подешевел

Центробанк понизил официальные курсы валют в России. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Стоимость доллара скорректировали на 0,39 рубля. Цена доллара на 31 июля составит 81,83 рубля. Также Центробанк понизил курс евро — на 0,05 рубля. Европейская валюта подешевела до 94,95 рубля. Китайский юань подешевел до 11,37 рубля (минус 0,06 рубля).

По прогнозу эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, доллар не подорожает до 150 рублей, даже если президент США Дональд Трамп выполнит свой ультиматум и введет пошлины, которыми грозил России. Американская валюта вырастет максимум до 85-90 рублей, а евро до 95-100 рублей. Стоимость юаня при таком развитии Зельцер оценил в 11,5-12 рублей.

Тем временем доля россиян, которые не следят за курсом рубля, в июле оказалась самой большой с 2008 года — 72 процента. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Предыдущий максимум был достигнут в 2019 году, когда не интересующихся курсом нацвалюты респондентов оказалось 66 процентов. Минимальной же их доля была в 2015-м — 50 процентов.