Названа сумма доходов от депозитов, с которой необходимо уплатить налог

По итогам 2025 года россиянам придется заплатить налог с процентов по вкладам, которые превышают 210 тысяч рублей, сообщают «Известия». Таким образом, на депозитах должно лежать более 1 млн рублей.

Налог с процентов по вкладам рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца в отчетном году. В 2025 году максимальная ставка составляла 21%, и это значение не изменится, если ЦБ внезапно не поднимет показатель — эксперты считают это маловероятным. В результате налогооблагаемая база составит 210 тысяч рублей.

Оплатить налог нужно будет до 1 декабря 2026 года, при этом самостоятельно рассчитывать ничего не придется — ФНС оповестит всех, кто должен его оплатить.

Если учитывать, что в начале 2025 года проценты по вкладам в банках были порядка 21%, то чтобы заработать 210 тысяч рублей, понадобился бы 1 млн рублей, рассчитали эксперты. Сумма свыше этой будет облагаться сбором по ставке НДФЛ в 13% (а если доходы более 5 млн рублей — 15%).

Однако важна доходность вклада и срок. Если депозит был открыт в самом конце прошлого года и ставка по нему составляла 20%, то у человека должно лежать чуть больше 1 млн рублей, чтобы в результате получился доход свыше 210 тысяч рублей, добавил Богдан Зварич из ПСБ.