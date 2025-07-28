Может ли банк заблокировать карту за частые переводы

Все денежные переводы с карты на карту отслеживаются банками. Финансовая организация может заблокировать платеж, если, например, счет получателя был замечен в мошеннических схемах или при подозрении в нелегальном происхождении средств.

А может ли стать причиной блокировки большое количество переводов? Разбираемся.

В каком случае возможна блокировка из-за частых переводов

Большое количество переводов с карты — один из критериев подозрительных операций. Банк может заблокировать не только переводы, но и карту или счет, с которых они осуществляются, но при наличии признаков недобросовестного финансового поведения, подозрительных трансакциях, объясняет Мария Соловиченко, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».

«Если переводов много, совершаются они в короткий промежуток времени, а суммы этих трансакций нетипичны для отдельно взятого клиента и вызывают подозрения, операции по счету могут быть приостановлены», – добавляет Соловиченко.

Обычные переводы, такие как подарок коллеге или возврат долга, под блокировку, как правило, не попадают. Некоторые операции могут быть приостановлены, если у банка есть подозрение, что клиент доверился мошенникам. В этом случае финансовая организация свяжется с клиентом и попросит подтвердить, добровольно ли тот переводит деньги. Если нет — средства будут возвращены на счет отправителя.

Кстати, заморозить перевод может и Росфинмониторинг при наличии подозрений в финансировании экстремизма и легализации средств, полученных преступным путем.

Какое количество переводов может показаться банку подозрительным

Если клиент переводит деньги более 30 раз в сутки, это вызовет подозрение банка. Также, согласно рекомендациям Центробанка, привлечь внимание финансовой организации должны:

очень быстрые переводы, когда между зачислением и отправкой денег прошло менее одной минуты;

множество получателей — более 10 человек в день и более 50 — в месяц;

крупные суммы переводов — более 100 тысяч рублей в день и более 1 млн рублей в месяц.

Из-за чего еще банк может заблокировать карту

Проводя денежные переводы, банки оценивают, насколько активно клиент пользуется картой. Если он осуществляет обязательные платежи (жилищно-коммунальные услуги, мобильная связь), оплачивает повседневные покупки (продукты, транспорт и так далее), в конце концов, хранит на счету определенную сумму денег, он вряд ли вызовет подозрение банка.

Другое дело, если единственные операции по карте — это зачисление средств и их последующий перевод другим людям или снятие в банкомате. В этом случае есть вероятность, что банк заподозрит клиента в отмывании или легализации средств, полученных преступным путем.

«Также блокировка может произойти, если операцию производят с устройства, которое уже находится в “черном списке” Банка России (ранее использовалось для совершения мошеннических действий), деньги поступают или отправляются лицам, замеченным в противозаконной деятельности», — перечисляет Соловиченко.

В зону контроля, добавляет эксперт, попадают операции:

по возврату денежных средств со счета мобильного оператора (от 100 тысяч рублей), при открытии вклада и внесении на него наличных (от 1 млн рублей) в пользу другого лица.

Обратите внимание! Помимо соблюдения рекомендаций ЦБ, банки направляют собственные антифрод-системы на противодействие мошенничеству и устанавливают дополнительные признаки подозрительной операции, говорит аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина.

Что делать, если банк заблокировал вашу карту

Прежде всего следует обратиться в банк, чтобы выяснить причину блокировки. От причины будет зависеть способ и срок возобновления операций по карте: в одних случаях достаточно дать объяснения по трансакциям, вызвавшим подозрения, в других — подтвердить свои объяснения документально.

«Если счет блокируется по требованию Росфинмониторинга, клиенту направляется перечень информации, которую необходимо предоставить. Нужно внимательно изучить список того, что запрашивается: если по каким-то пунктам запроса информация/документы не будут предоставлены, срок блокировки продлится», — указывает Соловиченко.

Блокировка карты из-за большого количества переводов: главное