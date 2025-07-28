СберНПФ сообщил участникам ПДС размер господдержки за 2024 год

Более 1,8 млн участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ получат господдержку на общую сумму около 32 млрд рублей за 2024 год, сообщает пресс-служба Сбера.

© Газета.Ru

Средняя сумма господдержки на одного человека составит почти 18 тыс. рублей.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Управления благосостоянием» Сбера Руслана Вестеровского, первое поступление господдержки наглядно демонстрирует работоспособность и уникальность этой программы.

«Участники, оформившие договоры со СберНПФ, уже получили 17,8% годовых инвестиционного дохода, а теперь смогут дополнительно получить до 36 тыс. рублей государственной поддержки», — сказал он.

Напомним, размер софинансирования в рамках ПДС зависит от величины взноса и официального дохода участника. Для получения максимальной суммы господдержки, которая составляет 36 тыс. рублей в год, участнику программы необходимо вносить 36, 72 или 144 тыс. рублей в год в зависимости от категории дохода ежегодно в течение 10 лет.