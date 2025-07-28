Россиянам установят новый лимит на количество банковских карт

Минцифры подготовило новую версию второго пакета антимошеннических поправок, сообщает «Коммерсантъ». Количество банковских карт на одного гражданина планируется ограничить 10 вместо ранее обсуждавшихся 20, а оператор по переводу денежных средств не сможет выдавать клиенту более пяти платежных карт.

Согласно обновленной версии документа, запрет на телефонные вызовы из-за границы не коснется белорусских номеров. Эксперты связывают это исключение с союзническим статусом республики. По оценке гендиректора агентства TelecomDaily Дениса Куськова, доля звонков из Белоруссии в общей массе зарубежных вызовов составляет несколько процентов. Всего предлагается внести около 30 инициатив. Одна из них коснется правил продажи сим-карт, для нарушителей будут предусмотрены административная и уголовная ответственность.

В Уголовном кодексе появится новая статья 163.1 «Вымогательство в сфере информационно-телекоммуникационных технологий» с максимальным наказанием до 15 лет лишения свободы. Статья охватывает действия, связанные с вводом, уничтожением или блокированием компьютерной информации, включая использование искусственного интеллекта.

Из новой версии исключили положение об обязательном предупреждении абонента о прекращении услуг, если его номер заподозрили в мошенничестве. Также рассматривается введение не автоматического запрета на зарубежные звонки, а возможности самозапрета для граждан, отмечает издание.

Впервые об ограничении количества карт на руках у россиян власти заговорили в начале марта. Тогда председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании у президента Владимира Путина предложила ограничить число карт до 5 в одном банке и до 20 в нескольких банках, ссылаясь на опыт Казахстана. Эта мера направлена на борьбу с «дропперством» — использованием сотен и тысяч карт для разового вывода похищенных средств. В мае глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил , что законопроект о лимите в 20 карт на физлицо будет внесен в Госдуму, подчеркнув его направленность против мошенников, использующих дропов для обналичивания средств.

В Минцифры подчеркнули, что законопроект находится на межведомственном согласовании и может быть изменен. В 2024 году мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд рублей, по данным ЦБ.