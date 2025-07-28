Ключевая ставка ЦБ снизилась с 20% до 18% годовых, что уже отражается на банковском секторе. Банки начнут снижать ставки по депозитам, и чуть медленнее — по кредитам, так как банкам необходимо сохранять маржинальность, отметил директор розничного бизнеса банка «Синара» Андрей Хафизов.

Причём ставки по депозитам начали опускаться до начала цикла снижения ключевой ставки. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков в первой декаде июля 2025 года составила 17,9% годовых, что на 4,4 процентных пункта (п. п.) ниже, чем в конце 2024 года.

«В ближайшие недели ставки по годовым вкладам снизятся ещё на 3–4 п. п., а по более коротким продуктам — на 2–3 п. п.», — рассказал «Коммерсанту» управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает, что ставки по вкладам к концу года могут снизиться до 12–13% годовых.

Несмотря на падение доходности, вкладчики продолжают держать средства на депозитах.

«Сейчас мы видим тренд на удлинение среднего срока вклада до шести–девяти месяцев», — говорит зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов.

Эффективной границей для вложений можно считать уровень 13–15% годовых — этот показатель превышает прогнозируемую инфляцию и обеспечивает прирост сбережений, считает руководитель продукта «Вклады» в Сравни Илья Васильков. Деньги, которые не понадобятся в ближайшие месяцы, лучше разместить на вкладе сейчас, чтобы успеть зафиксировать высокую доходность, рекомендует эксперт.