Могут ли заморозить вклады россиян в банках, рассказал Делягин

Если российские финансовые власти проявят ответственное и взвешенное поведение, то заморозки вкладов граждан не произойдет.

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Такое мнение выразил известный экономист, доктор экономических наук и депутат Госдумы Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.

В интервью на YouTube-канале «Накануне» эксперт отметил, что у российского руководства нет оснований для блокировки средств на депозитах граждан. Такая мера могла бы иметь смысл только в случае избытка денег в экономике.

На сегодняшний день, по словам Делягина, ситуация в России противоположная — экономика страдает от «искусственного денежного голода». В обороте не хватает средств, и дополнительные вливания ликвидности только поспособствуют росту экономики и развитию различных отраслей.

Также специалист подчеркнул, что большинство вкладов принадлежат обеспеченным гражданам, которые не испытывают нужды в товарах первой необходимости, таких как продукты питания. Это означает, что при массовом снятии денег со счетов эти люди скорее предпочтут приобретать товары премиум-класса или товары длительного пользования, а не тратить средства на еду.

В связи с этим Делягин считает, что при отсутствии неожиданных и резких действий со стороны Центрального банка заморозка вкладов маловероятна. В России нет предпосылок для такого сценария, заключил эксперт.