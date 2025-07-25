Осиновый кол и куклы вуду: кто зарабатывает на россиянах, верящих в магию

Россияне массово интересуются магией: спрос на магические атрибуты вырос на 34%, достигнув 2,4 трлн рублей в год. В топе продаж — стеклянные шары для гадания (+146%), шаманские бубны (+95%), биолокационные рамки (+93%), куклы вуду (+66%) и карты Таро (+670%), сообщает kp.ru со ссылкой на «АТОЛ» (компания анализирует данные обычных касс и онлайн-продаж).

Параллельно растет спрос на образование в сфере эзотерики, а доходы учителей магии обогнали инфобизнесменов. Продавцы осиновых колов, уверяя, что они защищают от энергетических вампиров, делают их доступными по цене от 50 рублей.

На маркетплейсах и досках объявлений также можно найти лягушачью икру для ритуалов, «слезу девственницы» и другие магические атрибуты. Однако разоблачители экстрасенсов утверждают, что все эти ритуалы — мошенничество.

Блогер Михаил Лидин, один из основателей Премии имени Гарри Гудини, провел сотни экспериментов и не нашел ни одного подтверждения паранормальных способностей. Он считает, что ажиотаж вокруг магии — следствие работы телевизионного шоу «Битва экстрасенсов», которое создает иллюзию реальности и убеждает людей в эффективности магических услуг.

Хуже всего, когда «экстрасенсы» наживаются на горе и страхе смерти, предлагая ложные надежды на поиск пропавших или исцеление от болезней. В некоторых случаях это приводит к преступлениям, когда экстрасенсы оправдывают преступников или обвиняют невиновных, отметил собеседник.

Разоблачения не могут конкурировать с эмоциональными историями, которые красиво показывают по телевидению, заявил Лидин. Ажиотаж вокруг ведьм и гадалок построен на уязвимости людей и их потребности в чуде, добавил он.