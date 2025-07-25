В России одобрили увеличение страховки по длинным вкладам

Совет Федерации одобрил увеличение лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенаторы увеличение страховки по длинным вкладам с 1,4 до 2,8 миллиона рублей. Эта мера затронет вклады физлиц в рублях, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Планируется, что эта мера стимулирует россиян создавать долгосрочные сбережения и увеличит приток «длинных» денег в экономику.

Согласно документу, страховка по таким вкладам будет выплачиваться отдельно от возмещения по иным видам вкладов (счетов). Его размер сохраняется на уровне 1,4 миллиона рублей.

По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, эта мера носит скорее психологический характер, так как большинство вкладчиков попадают под текущую сумму гарантирования.

Как ранее отмечали в АСВ, за первые три месяца 2025-го вклады физлиц в диапазоне от 3 до 10 миллионов рублей росли быстрее, чем подлежащие страхованию — на 5,6 и 1,3 процента соответственно.