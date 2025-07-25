Издание Life.ru выяснило, где в России выгоднее всего рожать в 2025 году. Как отмечается, в стране поддержка семей при рождении детей зависит от федерального и региональных маткапиталов, а также других выплат.

Федеральный материнский капитал в 2025 году на первого ребенка составляет 690 266 рублей, на второго — 912 162 рубля при рождении до 2020 года, 221 895 рублей при рождении после 2020 года, на третьего ребенка — 912 162 рубля (если ранее не получали), говорится в материале.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивает важность маткапитала, который помогает улучшить жилищные условия, образование детей и пенсии.

Минимальная сумма выплат на первого ребенка в регионах — 25 000 рублей (Тульская область, Республика Бурятия, Амурская область), средняя — 45 688 рублей (Хабаровский край), высокая: 150 000 рублей (Тюменская и Новгородская области), максимальные суммы — 300 000 рублей (Республика Коми), 360 000 рублей (Нижегородская область).

Минимальная сумма выплат на второго ребенка — 25 000 рублей (Тульская область, Карачаево-Черкесская Республика), средний уровень — 150 000 рублей (Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ), существенная поддержка — 273 649 рублей (Магаданская область, Чукотский автономный округ), максимальные суммы — 390 406 рублей (Республика Саха), 800 000 рублей (Нижегородская область).

Минимальные выплаты на третьего ребенка — 50 000 рублей (Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область), средние — 120 000 рублей (Еврейская автономная область). Высокая сумма выплат — 182 960 рублей (Камчатский край), максимальное вознаграждение — 300 000 рублей (Республика Коми), 500 000 рублей (Ямало-Ненецкий автономный округ), 1 000 000 рублей (Нижегородская область).

Нижегородская область лидирует в выплатах, предлагая 1 миллион рублей на третьего ребенка. За последние годы количество многодетных семей в регионе выросло на 26%, превысив два миллиона, говорится в материале.