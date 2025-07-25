Банки начали смягчать требования к заемщикам

В первой декаде июля 2025 года средняя полная стоимость кредита наличными снизилась до 32,8% годовых. Это минимальный показатель с начала года. За полгода ставка упала почти на 2,5 процентных пункта (п. п.), следует из данных БКИ «Объединённое кредитное бюро».

Несмотря на снижение, ставки остаются на 6–7 процентных пунктов выше, чем в первой половине 2024 года, пишет «Коммерсантъ». Одновременно растёт средний срок кредитов наличными. В начале июля он превысил 30 месяцев, вернувшись к уровню середины прошлого года. В начале 2025 года этот показатель составлял всего 22–23 месяца.

Эксперты связывают удлинение сроков с политикой банков по смягчению требований к заёмщикам. Это делает заёмные средства более доступными для граждан, снижая ежемесячную финансовую нагрузку, что в условиях высоких ставок и роста цен стало особенно актуально, обращают внимание эксперты.

Кроме того, это может быть связано «с некоторой активизацией кредитного рынка в ожидании дальнейшего снижения ставок», отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Это также снижает ежемесячный платёж и позволяет банкам уменьшить влияние макропруденциальных надбавок, добавляет директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

На величину сроков будет влиять в том числе смягчение риск-политик на фоне снижения ключевой ставки. В начале июня 2025 года Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых. На заседании 25 июля 2025 года аналитики ожидают снижение ставки на 1–3 п. п.