Банки могут попросить о помощи: к чему готовиться вкладчикам

Несколько крупных российских банков всерьёз рассматривают возможность обращения в Центральный банк за финансовой поддержкой в течение ближайших 12 месяцев.

Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на разговоры с представителями отечественного банковского сектора, передаёт ИА DEITA.RU.

По информации агентства, речь идёт о системообразующих компаниях, входящих как минимум в первую десятку крупнейших российских банков. Как выяснили журналисты, основная причина обращения за помощью — возникновение негативной тенденции.

Дело в том, что на фоне высоких ставок в экономике многие коммерческие организации и физические лица утратили возможность реструктурировать свои кредиты. Раньше компании и граждане могли получать более дешёвые займы под низкий процент, а сейчас такой опции у них уже нет.

Такое положение сохраняется в России почти год — с момента начала ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ осенью 2024-го. Весь этот период ключевая ставка либо росла, либо оставалась без изменений. Лишь в июне этого года регулятор впервые за полтора года снизил её.

В результате многие компании и граждане лишились возможности обслуживать долги за счёт новых кредитов. Они могли временно держаться на плаву благодаря запасам или договорённостям с банками, но по мере ухудшения ситуации начали массово банкротиться.

Это привело к убыткам самих кредитных учреждений, поскольку поток возвратов с процентами сократился. В связи с этим несколько крупных банков начали задумываться о том, как выйти из сложившейся ситуации при росте числа банкротств клиентов.

Эксперты портала «InvestFuture» объяснили, что при серьёзных затруднениях и нехватке оборотных средств банки могут обратиться за помощью к ЦБ. Однако регулятор сможет помочь далеко не всем: некоторым придётся покинуть рынок и закрыть бизнес.

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Вкладчики, у которых есть средства в таких банках, получат гарантированные 1,4 миллиона рублей, а остальное — через суд в течение времени. Кроме того, даже при помощи ЦБ крупным системным банкам это может привести к серьёзному росту инфляции.

Вероятнее всего, регулятор будет оказывать поддержку через механизм эмиссии — то есть печатать необеспеченные деньги для раздачи вкладчикам в виде депозитов и процентов. Это неизбежно вызовет рост цен на товары и услуги.