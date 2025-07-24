ЦБ упростит переводы бумаг между брокерами

Банк России планирует, что междепозитарные Me2Me-переводы, когда частный инвестор переводит бумагу сам себе от одного брокера к другому, будут упрощены с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили «РБК-инвестиции» со ссылкой на директора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилла Пронина, который выступил на конференции «Рынок коллективных инвестиций — 2025» ассоциации НАУФОР.

Сейчас законодательно уже разрешено при таких переводах отказаться от встречного поручения на зачисление, сказал Пронин. Также будут установлены требования к максимальному времени проведения перевода. Депозитарии будут автоматически предзаполнять поля, чтобы клиент мог выбрать необходимую ценную бумагу, депозитарий списания/зачисления и поставить подпись.

«Планируется, что все эти сервисы в отношении Me2Me-переводов по физическим лицам мы сможем запустить уже после 1 сентября 2026 года. Сроки достаточно ограниченные, но надеемся, что мы вместе с вами справимся», — обратился Пронин к представителям индустрии.

По его словам, технологической основой будет сервис, разработанный Московской биржей и Национальным расчетным депозитарием (НРД). Речь, вероятно, идет про «Мост», который позволяет переводить акции и облигации, учитываемые в НРД, и автоматизирует заполнение черновиков поручений. Законодательные нормы позволяют использовать сервис для передачи бумаг между брокерами с 1 января 2025 года, отмечала ранее Мосбиржа.

Пронин рассказал, что технология уже протестирована отдельными профучастниками. В ЦБ рассчитывают, что ее «раскатают» и все остальные депозитарии и брокеры. В конце 2024 года сообщалось о семи брокерах, которые подали заявки на подключение к сервису. Первым к тому моменту уже интегрировал технологию БКС.

О том, что НРД разработал систему быстрого перевода ценных бумаг и начал тестировать ее с брокерами, стало известно в августе 2023 года. Для ее запуска было необходимо внести изменения в законодательство. Президент России Владимир Путин в конце мая 2024-го подписал закон, благодаря которому с начала 2025 года передача данных о клиентах между брокерами стала возможна в электронном формате.