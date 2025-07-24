Россиян предупредили о галопирующем росте цен на электроэнергию

Предложение «Россетей» о финансировании новых линий электропередачи за счет надбавок на оптовом рынке приведет к галопирующему росту цен. О таких последствиях инициативы предупредили в Совете производителей электроэнергии (СПЭ), сообщает РБК.

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Директор ассоциации Дмитрий Вологжанин на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по электроэнергетике отметил, что такие проекты следует финансировать за счет действующих инструментов, например тарифного регулирования, чтобы возникло меньше трудностей и нестыковок.

Впрочем, по его словам, «как ни крути этот кубик Рубика, конечный платеж будет на потребителе», что чревато уходом крупных компаний на собственную генерацию. А это вызовет проблемы как для производителей, так и для поставщиков энергии, ведь упадет и выручка, и прибыль.

Председатель наблюдательного совета ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (АСПЭ) Владимир Тупикин также предложил «не изобретать новый велосипед» и не вводить дополнительные механизмы.

В защиту идеи «Россетей» выступил зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Он назвал механизм «потенциально полезным» и к тому же единственным реальным способом построить линии и подстанции там, где сети нет, а избыточная генерация рядом есть.

Предложение госкомпании состоит в том, чтобы на авансовой основе собирать платежи со всего рынка — как с потребителей, так и с генерирующих компаний. В настоящее время по такому принципу устроен договоры о предоставлении мощности (ДПМ). Глава «Россетей» Андрей Рюмин утверждает, что аналогичный механизм позволит частично закрыть проблему энергодефицита, а его использование окажется дешевле и быстрее, чем строительство новой генерации.

В Минэнерго предлагают три варианта финансирования строительства, причем вариант «Россетей» считают наименее оправданным. В ведомстве согласны с доводами СПЭ о том, что логика сборов только с оптовой генерации выглядит неоправданной и чревата злоупотреблениями.

Ранее стало известно, что в правительстве рассматривают вариант решения проблемы энергодефицита на юге России за счет строительства систем накопления энергии (СНЭ). По оценке властей, такой способ проще в реализации, не требует импортного оборудования и быстрее по времени.