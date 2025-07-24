Россиян предупредили о резком подорожании лекарств

Цены на медикаменты во втором полугодии 2025 года могут вырасти более чем на 20% в годовом выражении, прогнозирует эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

По его словам, в среднем лекарства дорожают на 10% каждый год. И это несмотря на то, что цены на большинство препаратов, производимых в России, контролируются государством.

«Это значит, что в сегменте коммерческих препаратов, прежде всего импортных, цены могут расти еще быстрее. И это в условиях резкого укрепления рубля (более чем на 20% в этом году). На откате курсов, которые, по-видимому, неизбежны уже в этом году, рост цен на импортные лекарства будет еще выше. Порядка +20% и более год к году мы вполне можем увидеть — зависит от динамики курсов. В то же время доходы граждан такими темпами расти, скорее всего, не будут», — сказал он «Газете.ру».

Подорожание медикаментов Селезнев связывает со сложностями поставок и доставки, ограничениями платежей, контролем со стороны российских регулирующих органов. Дополнительным фактором в ближайшие месяцы может выступить и естественный рост цен вслед за курсами валют, считает эксперт.

34% населения России не может купить необходимые лекарства, ранее выяснил Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Существенный рост цен на лекарства в 2024 году почувствовали 75% участников исследования. 34% опрошенных не смогли приобрести нужные лекарства. Главные причины — нехватка денег и отсутствие препарата в продаже.