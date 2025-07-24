Россиянам напомнили о переносе срока оплаты услуг ЖКХ

С марта будущего года в РФ меняется крайний срок оплаты услуг ЖКХ.

Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен на пять дней вперед - с 10-го числа каждого месяца на 15-е", - цитирует его РИА Новости.

Как пояснил депутат, благодаря нововведению снизится риск просрочек и штрафных санкций. Многим россиянам, по его словам, зарплата приходит 12-го или 15-го числа месяца.

Также перенос сроков поможет управляющим компаниям и поставщикам коммунальных услуг упростить планирование и обработку платежей, снизить нагрузку на бухгалтерию.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года в России изменится и срок предоставления квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг. С этого момента платежки будут приходить не 1-го числа, а 5-го.