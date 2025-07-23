В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала при рождении второго ребёнка

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Сысоев и Дмитрий Новиков предложили увеличить размер выплаты за рождение в семье второго ребёнка до стоимости 40 кв. м жилья. Соответствующее письмо они направили на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Также депутаты попросили рассмотреть возможность полного погашения ипотеки при рождении третьего ребёнка, если площадь купленного жилья составляет менее 40 кв. м.

В этот же пункт входит инициатива дать семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок, возможность списать часть долга по уже имеющейся ипотеке. Подразумевается сумма, равная средней по региону стоимости 40 кв. м жилья.

Депутаты предлагают рассмотреть возможность провести эксперимент по внедрению этих инициатив.

«Эксперимент можно было бы провести в одном из российских регионов. Эти меры, на наш взгляд, могут стать действенным механизмом поддержки семей и стимулирования рождаемости в России», — сказал Владимир Сысоев.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT назвал важным шагом в социальной политике принятие законопроекта, направленного на поддержку студенческих семей.